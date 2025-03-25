حالة من الذعر والتوتر في الميناء.. إليكم السبب

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أقدم شخص على متن دراجة نارية على إطلاق النار في الهواء في عدة اماكن في مدينة الميناءـ ما أثار حالة من الذعر والتوتر بين السكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ولم تُعرف بعد دوافع الحادث، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعل واتخاذ الإجراءات اللازمة.وقد طالب أهالي بوضع حد لمثل هذه التي تهدد أمنهم وسلامتهم.