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لبنان

حالة من الذعر والتوتر في الميناء.. إليكم السبب

Lebanon 24
25-03-2025 | 01:33
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أقدم شخص على متن دراجة نارية على إطلاق النار في الهواء في عدة اماكن في مدينة الميناءـ طرابلس ما أثار حالة من الذعر والتوتر بين السكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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ولم تُعرف بعد دوافع الحادث، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 وقد طالب أهالي المدينة بوضع حد لمثل هذه الظواهر التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
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