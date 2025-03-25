ثلاثة مواضيع أساسية في زيارة رئيس الجمهورية الى فرنسا

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يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يوم الجمعة المقبل الى فرنسا في اول زيارة له لبلد اوروبي منذ سدة الرئاسة.هذه الزيارة تحمل في طياتها الكثير من المعاني والملفات خصوصاً وان فرنسا "الام الحنون" تقف دوما الى جانب ، في حين ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يولي اهتماماً كبيراً بلبنان منذ أول ولايته.وسيكون هناك من الملفات على طاولة لا سيما موضوع الحدود الاسرائيلية وضرورة الانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس اضافة الى موضوع اعادة الاعمار والمؤتمر الذي تنظمه فرنسا، هذا فضلاً عن دعم الجيش بالعتيد والعتاد.وافادت المعلومات ان وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو عبّر لكل من يوسف رجي ووزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر عن قلق فرنسا البالغ إزاء تصاعد حدة التوتر في جنوب ، مؤكدا أهمية عدم المساس بالتقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر الماضية لضمان امن السكان على جانبي "الخط الأزرق".ومن المقرر ان يصل الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج النهائي لهذه الزيارة، وعلى أجندة اللقاءات ومواضيع .