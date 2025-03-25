لهذا تراجع الزخم السعودي

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تؤكد مصادر مطلعة ان الزخم السياسي السعودي تجاه لم يتراجع بشكل جذري بل ان حسابات الرياض تبدلت بشكل آني، وعليه سيعود الزخم السابق لكن ضمن مهلة معينة.وتعتقد المصادر ان استعجال الرياض للعودة سياسيا الى قبل مدة كان مرتبطا بأمرين، الاول الاستحقاق الرئاسي والذي ارادت ان تكون جزءا منه، والثاني وصول احمد الشرع الى الحكم في .وترى المصادر ان تقرّب الشرع من وعدم بقاء كل اوراقه باليد التركية اراح المملكة كثيرا وجعلها غير مستعجلة لقطع على نفوذ تركيا كي لا يصل الى .