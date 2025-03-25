البلديات الشيعية خارج المنافسة؟

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مصادر مطلعة ان بعض الناشطين في المجتمع المدني وتحديدا من الطائفة الشيعية يؤكدون في لقاءاتهم ضرورة المشاركة في الانتخابات البلدية في الشيعية في الجنوب تحديدا.وبحسب المصادر فإن بعض النواب الحاليين من قوى ينصحون بعدم خوض ضد "الثنائي الشيعي" في ظل الزخم الشعبي الكبير الذي يتمتع به لانه سيؤدي الى خسارة وهذا غير مفيد قبيل الانتخابات النيابية المقبلة.وترى المصادر ان التحضيرات الفعلية يجب ان تصب في تأمين خرق نيابي عن المقعد الشيعي، لان خوض معارك فرعية لن يكون مفيدا.