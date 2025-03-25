21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البلديات الشيعية خارج المنافسة؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
25-03-2025
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكدت
مصادر مطلعة ان بعض الناشطين في المجتمع المدني وتحديدا من الطائفة الشيعية يؤكدون في لقاءاتهم ضرورة المشاركة في الانتخابات البلدية في
القرى
الشيعية في الجنوب تحديدا.
Advertisement
وبحسب المصادر فإن بعض النواب الحاليين من قوى
التغيير
ينصحون بعدم خوض
معركة
ضد "الثنائي الشيعي" في ظل الزخم الشعبي الكبير الذي يتمتع به لانه سيؤدي الى خسارة وهذا غير مفيد قبيل الانتخابات النيابية المقبلة.
وترى المصادر ان التحضيرات الفعلية يجب ان تصب في تأمين خرق نيابي عن المقعد الشيعي، لان خوض معارك فرعية لن يكون مفيدا.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"الثنائي الشيعي" يتجه لتعميم التجربة الحكوميّة بلدياً وإختيارياً
Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" يتجه لتعميم التجربة الحكوميّة بلدياً وإختيارياً
25/03/2025 10:37:45
25/03/2025 10:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة مسلسلات رمضان.. أعمال ستشعل المنافسة هذا العام
Lebanon 24
قائمة مسلسلات رمضان.. أعمال ستشعل المنافسة هذا العام
25/03/2025 10:37:45
25/03/2025 10:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات البلدية "في موعدها" في أيار.. ما موقف "الثنائي الشيعي"؟!
Lebanon 24
الانتخابات البلدية "في موعدها" في أيار.. ما موقف "الثنائي الشيعي"؟!
25/03/2025 10:37:45
25/03/2025 10:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الأرثوذكسي معزياً بنصرالله وصفي الدين: نرفض أن تكون الطائفة الشيعية مستهدفة
Lebanon 24
المجلس الأرثوذكسي معزياً بنصرالله وصفي الدين: نرفض أن تكون الطائفة الشيعية مستهدفة
25/03/2025 10:37:45
25/03/2025 10:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخازن أبرق إلى الراعي مهنئًا بعيد البشارة
Lebanon 24
الخازن أبرق إلى الراعي مهنئًا بعيد البشارة
04:33 | 2025-03-25
25/03/2025 04:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام من سرايا طرابلس: مصرون على استتباب الامن في عاصمة الشمال
Lebanon 24
سلام من سرايا طرابلس: مصرون على استتباب الامن في عاصمة الشمال
04:00 | 2025-03-25
25/03/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضائح السدود: مليارات الدولارات من دون مياه..هل يفتح القضاء ملفات كل السدود؟
Lebanon 24
فضائح السدود: مليارات الدولارات من دون مياه..هل يفتح القضاء ملفات كل السدود؟
04:00 | 2025-03-25
25/03/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس العام الماروني احتفل بعيد البشارة
Lebanon 24
المجلس العام الماروني احتفل بعيد البشارة
03:59 | 2025-03-25
25/03/2025 03:59:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بلال عبدالله: كل مسعى للتقسيم انتكاسة لمفهوم العيش الواحد
Lebanon 24
بلال عبدالله: كل مسعى للتقسيم انتكاسة لمفهوم العيش الواحد
03:43 | 2025-03-25
25/03/2025 03:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"تحديث".. ماذا قرّر مصرف لبنان؟
Lebanon 24
"تحديث".. ماذا قرّر مصرف لبنان؟
15:09 | 2025-03-24
24/03/2025 03:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية في الحمرا.. من أوقفت "المعلومات"؟
Lebanon 24
عملية أمنية في الحمرا.. من أوقفت "المعلومات"؟
13:13 | 2025-03-24
24/03/2025 01:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"حمل" نور علي من ممثل شهير يثير الجدل.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حمل" نور علي من ممثل شهير يثير الجدل.. فما القصة؟
15:00 | 2025-03-24
24/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيليّة عن "حزب الله".. تفاصيل جديدة
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيليّة عن "حزب الله".. تفاصيل جديدة
15:51 | 2025-03-24
24/03/2025 03:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل "تحت سابع أرض" يتسبب باستقالة مسؤول سوري (صورة)
Lebanon 24
مسلسل "تحت سابع أرض" يتسبب باستقالة مسؤول سوري (صورة)
06:29 | 2025-03-24
24/03/2025 06:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
04:33 | 2025-03-25
الخازن أبرق إلى الراعي مهنئًا بعيد البشارة
04:00 | 2025-03-25
سلام من سرايا طرابلس: مصرون على استتباب الامن في عاصمة الشمال
04:00 | 2025-03-25
فضائح السدود: مليارات الدولارات من دون مياه..هل يفتح القضاء ملفات كل السدود؟
03:59 | 2025-03-25
المجلس العام الماروني احتفل بعيد البشارة
03:43 | 2025-03-25
بلال عبدالله: كل مسعى للتقسيم انتكاسة لمفهوم العيش الواحد
03:30 | 2025-03-25
عيد البشارة.. وحّد اللبنانيين في زمن التباعد
فيديو
برج إيفل مُغطى بحجاب.. إعلان في فرنسا يؤدي لانقسامات ثقافية ودينية (فيديو)
Lebanon 24
برج إيفل مُغطى بحجاب.. إعلان في فرنسا يؤدي لانقسامات ثقافية ودينية (فيديو)
02:50 | 2025-03-25
25/03/2025 10:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"خايفة عالبقاع".. ماغي فرح تؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد وهذا ما قالته عن الوضع في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"خايفة عالبقاع".. ماغي فرح تؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد وهذا ما قالته عن الوضع في لبنان (فيديو)
00:43 | 2025-03-25
25/03/2025 10:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
25/03/2025 10:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24