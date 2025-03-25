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لبنان

البلديات الشيعية خارج المنافسة؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-03-2025 | 02:45
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اكدت مصادر مطلعة ان بعض الناشطين في المجتمع المدني وتحديدا من الطائفة الشيعية يؤكدون في لقاءاتهم ضرورة المشاركة في الانتخابات البلدية في القرى الشيعية في الجنوب تحديدا.
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وبحسب المصادر فإن بعض النواب الحاليين من قوى التغيير ينصحون بعدم خوض معركة ضد "الثنائي الشيعي" في ظل الزخم الشعبي الكبير الذي يتمتع به لانه سيؤدي الى خسارة وهذا غير مفيد قبيل الانتخابات النيابية المقبلة.
وترى المصادر ان التحضيرات الفعلية يجب ان تصب في تأمين خرق نيابي عن المقعد الشيعي، لان خوض معارك فرعية لن يكون مفيدا.
المصدر: لبنان 24
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