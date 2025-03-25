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لبنان

أزمة باسيل مع الزعامات المناطقية ايضا

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-03-2025 | 03:15
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يحاول رئيس "التيار الوطني الحر"جبران باسيل الاستفادة من الانتخابات البلدية لعقد تحالفات مستدامة تدعمه في الانتخابات النيابية المقبلة وتجعله قادرا على اقامة تحالف سياسي وانتخابي معا.
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وترى المصادر ان باسيل يركز على الشخصيات المناطقية لكي يكون حليفا جديا لها، على اعتبار ان هؤلاء الحلفاء لا يؤثرون على تموضعه الجديد لكنهم في الوقت نفسه يساعدون لوائحه في عملية تأمين "الحاصل الانتخابي".
وتعتبر المصادر ان باسيل لديه ازمة حتى مع الزعامات المناطقية التي ترفض ايضا التقارب معه بعد محاولته إلغاء حضورها عندما كان في عز قوته السياسية والشعبية.
 
المصدر: لبنان 24
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