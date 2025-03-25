أزمة باسيل مع الزعامات المناطقية ايضا

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رئيس "التيار الوطني الحر"جبران الاستفادة من الانتخابات البلدية لعقد تحالفات مستدامة تدعمه في الانتخابات النيابية المقبلة وتجعله قادرا على اقامة تحالف سياسي وانتخابي معا.وترى المصادر ان يركز على الشخصيات المناطقية لكي يكون حليفا جديا لها، على اعتبار ان هؤلاء لا يؤثرون على تموضعه الجديد لكنهم في الوقت نفسه يساعدون لوائحه في عملية تأمين "الحاصل الانتخابي".وتعتبر المصادر ان لديه ازمة حتى مع الزعامات المناطقية التي ترفض التقارب معه بعد محاولته إلغاء حضورها عندما كان في عز قوته السياسية والشعبية.