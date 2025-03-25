"حركة التغيير": تبقى الفكرة اللبنانية الأساس والمنطلق لكل مقارباتنا السياسية

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شدد "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض على أن لا شيء يستحق بالنسبة إلى بلدية بيروت او سواها، أمام المحافظة على رونق ونموذجيته بعكس كل الأطروحات حول شكل النظام والترتيبات والتوزيع الإداري وطريقة الحكم".‏ودعا إلى "المحافظة على الكيان اللبناني والتمسك بوجودنا الحر في من العالم لم تعرف الإستقرار، وإن كان لكلّ منا نظرته ونظريته"، معتبرا أن "الفكرة تبقى هي الأساس والمنطلق لكل مقارباتنا السياسية".