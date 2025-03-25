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لبنان

"حركة التغيير": تبقى الفكرة اللبنانية الأساس والمنطلق لكل مقارباتنا السياسية

Lebanon 24
25-03-2025 | 02:38
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شدد رئيس حزب "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض على أن لا شيء يستحق بالنسبة إلى بلدية بيروت او سواها، أمام المحافظة على رونق لبنان ونموذجيته بعكس كل الأطروحات حول شكل النظام والترتيبات والتوزيع الإداري وطريقة الحكم".
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‏ودعا إلى "المحافظة على الكيان اللبناني والتمسك بوجودنا الحر في بقعة من العالم لم تعرف الإستقرار، وإن كان لكلّ منا نظرته ونظريته"، معتبرا أن "الفكرة اللبنانية تبقى هي الأساس والمنطلق لكل مقارباتنا السياسية".
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