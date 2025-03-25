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لبنان

أصيب في ظهره.. مُطاردة مطلوب في الميناء وهذا ما حصل

Lebanon 24
25-03-2025 | 03:10
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طارد الجيش فجر اليوم الثلاثاء شخصًا أطلق النار في الميناء ـ طرابلس، وأثناء محاولة توقيفه بادر بإطلاق النار ما دفع الجيش للرد فأصيب في ظهره لكنه واصل الفرار وخلال هروبه سقطت منه ذخيرة لسلاح كلاشنكوف الا انه لاذ بالفرار الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ولا تزال وحدات الجيش تلاحقه تمهيداً لتوقيفه. 
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