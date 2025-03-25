أصيب في ظهره.. مُطاردة مطلوب في الميناء وهذا ما حصل

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طارد الجيش فجر اليوم الثلاثاء شخصًا أطلق النار في الميناء ـ ، وأثناء محاولة توقيفه بإطلاق النار ما دفع الجيش للرد فأصيب في ظهره لكنه واصل الفرار وخلال هروبه سقطت منه ذخيرة لسلاح كلاشنكوف الا انه لاذ بالفرار الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ولا تزال وحدات الجيش تلاحقه تمهيداً لتوقيفه.