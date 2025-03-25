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لبنان

ثلاث طائرات هليكوبتر لنقل سلام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-03-2025 | 03:17
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غادر رئيس الحكومة نواف سلام ووفد وزاري واعلامي الى الشمال قبل قليل على متن ثلاث طائرات هليكوبتر اقلتهم من المهبط الملاصق للسرايا.
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المصدر: لبنان 24
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