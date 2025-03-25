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لبنان
المجلس العام الماروني احتفل بعيد البشارة
Lebanon 24
25-03-2025
|
03:59
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احتفل المجلس العام الماروني برئاسة ميشال متى وحضور عميد المجلس وديع الخازن، بعيد بشارة السيدة العذراء، بقداس في كنيسة السيدة أم النور في مبنى المجلس في المدور.
ترأس القداس
النائب
العام لأبرشية بيروت المارونية ومرشد المجلس المونسنيور إغناطيوس الأسمر، عاونه الكاهنين الأب إيليا مونس والأب أنطوان عساف،
بحضور
عدد من أعضاء المجلس ولجنة السيدات ومركز إنماء بيروت للرعاية
الصحية
الأولية، ومجموعة من المؤمنين الذين اجتمعوا للإحتفال بهذا العيد المبارك، الذي يمثّل رمزًا للطاعة والإيمان العميق برسالة الله.
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وكان تأكيد لأهمية العيد في تعزيز القيم المسيحية في قلوب المؤمنين، مع التأكيد على رسالة السيدة العذراء في الإيمان والتواضع. وفي ختام القداس، شرب الجميع نخب هذه المناسبة، متبادلين التهاني.
وفي المناسبة هنأ متى اللبنانيين، داعيًا إياهم إلى "التمثّل بمريم العذراء في حياتهم اليومية، مُستمدين من مثالها الإيمان العميق، الطاعة، والتواضع"، مؤكّدًا على "أهمية أن تكون السيدة العذراء مصدر إلهامٍ لكل واحد منا في تعزيز القيم الروحية والوطنية، والعمل من أجل بناء مجتمع مبني على المحبة والوحدة". وتمنى أن "يكون هذا العيد فرصة للتأمل في معاني الأمل والتضحية، وأن يجدد الأمل في قلوب اللبنانيين جميعًا من أجل
لبنان
أفضل
وأكثر استقرارًا".
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