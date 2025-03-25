مخزومي: ما نحتاجه اليوم تكريس مفاهيم عيد البشارة

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كتب مخزومي على منصة "اكس":" لعلّ ما نحتاجه اليوم أكثر من أي شيء آخر، وفي ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا، تكريس مفاهيم عيد البشارة.هذه المحطة التي تجسّد العيش المشترك وقيم المحبة والتسامح، وترسّخ أسس الحوار والتلاقي كما يجب أن تكون.كل عام وأنتم بخير".