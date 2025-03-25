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لبنان

مخزومي: ما نحتاجه اليوم تكريس مفاهيم عيد البشارة

Lebanon 24
25-03-2025 | 04:35
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كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "اكس":
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" لعلّ ما نحتاجه اليوم أكثر من أي شيء آخر، وفي ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا، تكريس مفاهيم عيد البشارة.
هذه المحطة الوطنية الجامعة التي تجسّد العيش المشترك وقيم المحبة والتسامح، وترسّخ أسس الحوار والتلاقي كما يجب أن تكون. 
كل عام وأنتم بخير".
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