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لبنان

طقس متقلب مع إحتمال تساقط أمطار.. الى متى يستمر؟

Lebanon 24
25-03-2025 | 05:03
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يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط برياح خماسينية دافئة مصدرها شمال افريقيا محملّة بطبقات من الغبار تؤدي إلى إنخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها ظهر يوم الجمعة، ومن ثم تنخفض بشكل سريع فيتحول الطقس إعتبارًا من فجر السبت إلى متقلب مع إحتمال تساقط أمطارمصحوبة ببرق ورعد.
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ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر اّذار بيروت بين ١٣ و ٢٢، طرابلس بين ١١ و ٢٠ وزحلة بين ٦ و ١٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى المرتفعات مع طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء .
الأربعاء:  
غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة وطبقات خفيفة من الغبار.
الخميس:  
غائم إجمالاً بسحب مرتفعة مع بدرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
الجمعة:  
غائم إجمالاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة نتيجة اشتداد تاثير الرياح الخماسينية وظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع اعتبارًا من بعد الظهرفترتفع الرطوبة ويتكوّن الضباب الكثيف بدءً من ارتفاعات منخفضة، ويتحول الطقس الى غائم بسحب متوسطة ومنخفضة فتصبح الاجواء ليلاً مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تلامس ٦٠ كم/س .

درجات الحرارة المتوقعة

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
الانقشاع: متوسّط يسوء على المرتفعات أحيانًا.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و٦٥ %.
حال البحر: منخفض الموج.
حرارة سطح الماء: ٢٠°م.
الضغط الجوي: ١٠٢٥ HPA
أي ما يعادل: ٧٦٩ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٣٧
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