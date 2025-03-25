Advertisement

لبنان

اسرائيل تعلن استهداف قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله أمس في النبطية (صورة)

Lebanon 24
25-03-2025 | 05:18
A-
A+
Doc-P-1338241-638784984318449933.jpg
Doc-P-1338241-638784984318449933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان الجيش الاسرائيلي استهدف يوم أمس في منطقة النبطية جنوب لبنان المدعو حسن كمال حلاوي قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في جبهة الجنوب في حزب الله، مشيراً الى انه عمل خلال الحرب على ترويج مخططات إرهاببة عديدة ضد دولة إسرائيل وكان مسؤولًا عن نقل عناصر إرهابية والتسلح بوسائل قتالية في منطقة جنوب لبنان
Advertisement
وأكد ادرعي انه على مدار الأشهر الأخيرة واصل حلاوي العمل على تنفيذ مخططات إرهابية ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية، وهذه الانشطة شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها.
وشدد ادرعي على ان الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لإزالة اي تهديد على مواطني دولة إسرائيل.
 

 
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل قائد الفرقة المضادة للدروع في الجبهة الجنوبية بحزب الله في غارة على النبطية أمس
lebanon 24
25/03/2025 14:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تُعلن استهداف عنصر من "حزب الله" في عيتا الشعب
lebanon 24
25/03/2025 14:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم جونغ أون يشرف على تجربة أحدث منظومة مضادة للطائرات
lebanon 24
25/03/2025 14:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تعلن توقيع عقد مع روسيا لشراء صواريخ مضادة للسفن
lebanon 24
25/03/2025 14:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-03-25
08:37 | 2025-03-25
08:34 | 2025-03-25
08:09 | 2025-03-25
08:04 | 2025-03-25
08:01 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24