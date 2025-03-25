اسرائيل تعلن استهداف قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله أمس في النبطية (صورة)

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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان الجيش الاسرائيلي استهدف يوم أمس في منطقة المدعو حسن كمال حلاوي قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجنوب في ، مشيراً الى انه عمل خلال الحرب على ترويج مخططات إرهاببة عديدة ضد دولة وكان مسؤولًا عن نقل عناصر إرهابية والتسلح بوسائل قتالية في منطقة .وأكد ادرعي انه على مدار الأشهر الأخيرة واصل حلاوي العمل على تنفيذ مخططات إرهابية ضد الاسرائيلية، وهذه الانشطة شكلت تهديدًا على دولة ومواطنيها.وشدد ادرعي على ان الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لإزالة اي تهديد على مواطني دولة .