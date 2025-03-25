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لبنان

وزير الاتصالات عرض وسفير إيطاليا لسبل تفعيل القطاع

Lebanon 24
25-03-2025 | 05:35
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استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، سفير إيطاليا في لبنان فابريتسيو مارتشيللي، في زيارة تعارف وتهنئة.
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وخلال اللّقاء، أطلع الوزير الحاج السّفير الايطالي على استراتيجية الوزارة في قطاع الاتّصالات، مستعرضاً توجهاته المستقبليّة لتطبيق القانون ٤٣١ وتفعيل القطاع.

وناقش الجانبان فرص تبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي.

 
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