وزير الاتصالات عرض وسفير إيطاليا لسبل تفعيل القطاع

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استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في ، سفير في فابريتسيو مارتشيللي، في تعارف وتهنئة.وخلال اللّقاء، أطلع الوزير الحاج السّفير الايطالي على استراتيجية في قطاع الاتّصالات، مستعرضاً توجهاته المستقبليّة لتطبيق ٤٣١ وتفعيل القطاع.وناقش الجانبان فرص تبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي.