هذه حقيقة إقالة كريدية

استغربت مصادر وزارة الاتصالات المعلومات التي تم تداولها صباحًا عن قيام وزير الاتصالات بإقالة مدير عام أوجيرو عماد كريدية.

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وأكّدت المصادر لـ"لبنان 24" أن ما حصل يأتي ضمن المسالك القانونية التي يتوجب اعتمادها إذ إنّ كريدية كان قد تم التمديد له خلال الفترة الماضية بعد بلوغه السّن القانونية.

ولفتت المصادر إلى أنّ قرار وزارة الاتصالات يأتي في إطار حملة الإصلاحات وملء الشواغر التي يعتمدها الوزير.