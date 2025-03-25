مُخابرات الجيش ضربت طوقاً أمنيّاً حول منزل سوريّ... إليكم السبب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مُخابرات الجيش ضربت طوقاً أمنيّاً حول منزل السوريّ الهلي في بلدة حورتعلا، وتمكنت من الطفل السوريّ محمد .

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وبحسب المعلومات، لم يتمّ العثور على الخاطف الملهي .