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لبنان

مُخابرات الجيش ضربت طوقاً أمنيّاً حول منزل سوريّ... إليكم السبب

Lebanon 24
25-03-2025 | 08:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مُخابرات الجيش ضربت طوقاً أمنيّاً حول منزل السوريّ بسام الهلي في بلدة حورتعلا، وتمكنت من تحرير الطفل السوريّ محمد عبدالله.
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وبحسب المعلومات، لم يتمّ العثور على الخاطف بسام الملهي في المنزل.
 
 
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