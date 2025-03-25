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لبنان
مجلس الوزراء يتّجه إلى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان... هذه هويّة أبرز المرشحين
Lebanon 24
25-03-2025
|
08:34
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أفادت معلومات الجديد أن مجلس الورزاء يتجه الى
تعيين
كريم
سعيد حاكماً لمصرف
لبنان
في جلسة الخميس من ضمن ثلاثة اسماء رفعها وزير المال ياسين جابر وتبلغت بها رئاسة الجمهورية.
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وأضافت المعلومات أن الاسماء الثلاثة التي رفعها وزير المال هي
كريم
سعيد وإدي
الجميل
وجميل باز واستبعاد اسم جهاد ازعور.
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