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لبنان

مجلس الوزراء يتّجه إلى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان... هذه هويّة أبرز المرشحين

Lebanon 24
25-03-2025 | 08:34
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أفادت معلومات الجديد أن مجلس الورزاء يتجه الى تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان في جلسة الخميس من ضمن ثلاثة اسماء رفعها وزير المال ياسين جابر وتبلغت بها رئاسة الجمهورية. 
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وأضافت المعلومات أن  الاسماء الثلاثة التي رفعها وزير المال هي كريم سعيد وإدي الجميل وجميل باز واستبعاد اسم جهاد ازعور. 
 
 
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