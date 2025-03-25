مجلس الوزراء يتّجه إلى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان... هذه هويّة أبرز المرشحين

أفادت معلومات الجديد أن مجلس الورزاء يتجه الى سعيد حاكماً لمصرف في جلسة الخميس من ضمن ثلاثة اسماء رفعها وزير المال ياسين جابر وتبلغت بها رئاسة الجمهورية.

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وأضافت المعلومات أن الاسماء الثلاثة التي رفعها وزير المال هي سعيد وإدي وجميل باز واستبعاد اسم جهاد ازعور.