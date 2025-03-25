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لبنان

مصادر أمنيّة تكشف: هذه حقيقة ما شهدته الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
25-03-2025 | 08:53
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قالت مصادر أمنيّة لـ"لبنان 24"، إنّ لا صحة للخبر المتداول عن إلقاء القبض على سوريين إثنين في محلة أوتوستراد السيّد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، كانا يُريدان تفجير أنفسهما.
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واوضحت المصادر أنّ ما حصل في المحلة هو إشكال بين عاملين سوريين، تطوّر إلى تضارب بآلة حادة وإصابة شخص بجروحٍ، تمّ نقله إلى المستشفى.
 
 
 
 
 
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