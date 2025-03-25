مصادر أمنيّة تكشف: هذه حقيقة ما شهدته الضاحية الجنوبية

قالت مصادر أمنيّة لـ"لبنان 24"، إنّ لا صحة للخبر المتداول عن إلقاء على سوريين إثنين في محلة أوتوستراد السيّد في الضاحية الجنوبية لبيروت، كانا يُريدان تفجير أنفسهما.

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واوضحت المصادر أنّ ما حصل في المحلة هو إشكال بين عاملين سوريين، تطوّر إلى تضارب بآلة حادة وإصابة شخص بجروحٍ، تمّ نقله إلى المستشفى.