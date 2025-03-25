غداً.. 11 نائبا يقدمون طعنا بمرسوم الموازنة إلى المجلس الدستوري

يتوجّه النواب يعقوبيان، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، فراس حمدان، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، ملحم طوق، عدنان طرابلسي، طه ناجي، منيمنة، وطوني ، غداً الأربعاء عند الأولى ظهراً، إلى المجلس الدستوري لتقديم طعن بمرسوم إصدار موازنة العام 2025، "نظراً للمخالفات الدستورية العديدة في أصول وآلية إصداره كما في مضمونه، ونظراً للأعباء والزيادات الضريبية التي فرضها".

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