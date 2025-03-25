Advertisement

لبنان

"المستقبل" يقدم تعازي الحريري بالاعلامية الراحلة هدى شديد

Lebanon 24
25-03-2025 | 08:58
A-
A+
Doc-P-1338321-638785115658127272.png
Doc-P-1338321-638785115658127272.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدم الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، على رأس وفد، تعازي الرئيس سعد الحريري إلى عائلة الإعلامية الراحلة هدى شديد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر، في صالون كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت.
Advertisement

ضم الوفد مستشار الرئيس الحريري الإعلامي حسين الوجه، عضو المكتب السياسي ورئيس تحرير "مستقبل ويب" جورج بكاسيني، عضو المكتب السياسي الإعلامي منير الحافي ومنسق عام الإعلام عبد السلام موسى.
مواضيع ذات صلة
وصول جثمان الإعلامية الراحلة هدى شديد إلى كنيسة مار أنطونيوس في رشعين
lebanon 24
25/03/2025 19:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"حرقتيلنا قلوبنا".. زملاء الإعلامية الراحلة هدى شديد في الـ LBCI يودعونها بكلمات مُبكية
lebanon 24
25/03/2025 19:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نازك الحريري نعت هدى شديد: ستظلُّ أعمالُها راسخة في ذاكرة الاعلام والوطن
lebanon 24
25/03/2025 19:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" نعت هدى شديد: تميّزت بمسيرة إعلاميّة راقية
lebanon 24
25/03/2025 19:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-03-25
12:59 | 2025-03-25
12:49 | 2025-03-25
12:42 | 2025-03-25
12:38 | 2025-03-25
12:31 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24