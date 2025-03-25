"المستقبل" يقدم تعازي الحريري بالاعلامية الراحلة هدى شديد

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قدم الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد ، على رأس وفد، تعازي الرئيس سعد إلى عائلة الإعلامية الراحلة هدى شديد ورئيس مجلس إدارة للارسال بيار الضاهر، في صالون كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت.ضم الوفد مستشار الرئيس الإعلامي حسين الوجه، عضو السياسي ورئيس تحرير "مستقبل ويب" جورج بكاسيني، عضو السياسي الإعلامي منير الحافي ومنسق عام الإعلام عبد موسى.