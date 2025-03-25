بعد السيطرة على حريق الهرمل... بيان من الدفاع المدني

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أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أنه "بمتابعة حثيثة من معالي وزير والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، انطلقت عمليات الإطفاء عند الساعة ١١:٤١ من صباح اليوم الثلاثاء ٢٥-٠٣-٢٠٢٥، إثر تلقي غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني اتصالًا يُفيد باندلاع حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات في الهرمل. وعلى الفور، توجهت فرق الإطفاء في المديرية العامة للدفاع المدني إلى موقع الحريق، حيث تعمل منذ ذلك الحين على مكافحة النيران والحد من امتدادها، بمؤازرة عدة آليات وعناصر من مراكز بعلبك الإقليمي، الهرمل الإقليمي، والقبيات الإقليمي".وأضاف البيان: "تبيّن أن الحريق اندلع نتيجة اشتعال مادة البنزين المتسرّبة من صهريج أثناء تفريغ حمولته في المحطة، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة البرق، وأتت النيران على عدد كبير من (١٥ سيارة) وصهريج ومبنى مؤلف من طابقين حيث يضم الطابق الأول ٥ محلات تجارية والثاني مؤلف من شقتين سكنيتين. كما أن طبيعة الأرض المنزلقة ووقوع المحطة في حيّ سكني مكتظّ ساهما في اتساع رقعة الأضرار، ما زاد من تعقيد عمليات الإطفاء".وأسفر الحريق عن وفاة طفلين لبنانيين كانا داخل سيارة مركونة في المحطة، فيما تعرّض جدّهما لإصابة بالغة. كما تُوفي طفل من التابعية كان داخل سيارة أخرى، وأصيب شخصان سوريان كانا برفقته، وهما في حال حرجة، إضافة إلى إصابة مواطنين بجروح متفرقة نُقلا إلى المستشفيات القريبة لتلقّي العلاج.وقد تعرّض رئيس مركز المدني في اللبوة لإصابة أثناء تنفيذ عمليات الإطفاء، استدعت إدخاله إلى المستشفى.وفي تمام الساعة ١٤:٢٠، تمكنت فرق المدني من السيطرة الكاملة على الحريق، وتواصل حاليًا تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدّد الاشتعال.وإذ تأسف المديرية العامة للدفاع المدني لهذا الحادث الأليم، فإنها تشدّد على ضرورة التقيد بتدابير السلامة العامة داخل محطات توزيع المحروقات، لا سيما الامتناع عن التدخين أو إشعال النار، التأكد من سلامة التجهيزات، عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء تعبئة الوقود، الاحتفاظ بمطافئ حريق صالحة للاستعمال، ومتابعة التدريبات الخاصة بكيفية استخدامها، إضافة إلى ضرورة توفّر كمية كافية من الرمل في المحطات لاستخدامها في حال تسرّب الوقود، للحد من انتشاره ومنع اشتعاله. كما تدعو المديرية الجميع إلى التقيّد بالتدابير الوقائية تفاديًا لوقوع حوادث مماثلة".