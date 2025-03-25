البزري قدّم العزاء بالمستشار ماهر مشيعل في بيروت

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قدّم الدكتور عبد الرحمن البزري واجب العزاء برحيل المستشار الأول ماهر عبد الله مشيعل في السفارة في بيروت.ودوّن البزري كلمة في سجل التعازي عدّد فيها مزايا الفقيد وتاريخه النضالي، مُشدداً على "محورية القضية ومركزيتها وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة"، مُتقدماً ب"أحر التعازي لعائلة الفقيد وأصدقائه ومحبيه".