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لبنان

البزري قدّم العزاء بالمستشار ماهر مشيعل في بيروت

Lebanon 24
25-03-2025 | 09:48
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 قدّم النائب الدكتور عبد الرحمن البزري واجب العزاء برحيل المستشار الأول ماهر عبد الله مشيعل في السفارة الفلسطينية في بيروت.
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 ودوّن البزري كلمة في سجل التعازي عدّد فيها مزايا الفقيد وتاريخه النضالي، مُشدداً على "محورية القضية الفلسطينية ومركزيتها وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة"،  مُتقدماً ب"أحر التعازي لعائلة الفقيد وأصدقائه ومحبيه".

 
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