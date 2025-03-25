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لبنان

شعبة المعلومات أوقفت عصابة خطيرة في جبل محسن

Lebanon 24
25-03-2025 | 10:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ شعبة المعلومات أوقفت أفراداً من أخطر العصابات، بعدما نفذت كميناً مُحكماً لهم في ساحة الأميركان في جبل محسن.
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وأُحيل الموقوفون إلى القضاء المختص للتحقيق معهم.
 
 
 
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