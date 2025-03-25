شعبة المعلومات أوقفت عصابة خطيرة في جبل محسن

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ أوقفت أفراداً من أخطر العصابات، بعدما نفذت كميناً مُحكماً لهم في ساحة الأميركان في جبل محسن.

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وأُحيل الموقوفون إلى المختص للتحقيق معهم.