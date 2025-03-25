Advertisement

لبنان

مطلوب للقضاء في قبضة الأمن

Lebanon 24
25-03-2025 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1338383-638785209709962566.jpg
Doc-P-1338383-638785209709962566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم في مختلف المناطق اللّبنانيّة، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، من خلال المتابعة والرصّد، من توقيف أحد المطلوبين، وضبطت بحوزته كميّة من حشيشة الكيف، ويُدعى:
Advertisement

أ. غ. (من مواليد عام 1978، لبناني)
وهو مطلوبٌ للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة.

وقد سُلِّم والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
مطلوب بأكثر من 150 ملاحقة عدليّة.. أحد أخطر تجّار المخدّرات بقبضة "الأمن"
lebanon 24
25/03/2025 19:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديوهات متهورة قادتهما للتوقيف.. دراجان في قبضة الأمن
lebanon 24
25/03/2025 19:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاف: القضاء في لبنان لا يجب أن يصبح سلاحاً بيد الفاسدين وعلى الحكومة إعدام الفساد داخل السلك القضائي وتحرير القضاء من قبضة السياسة
lebanon 24
25/03/2025 19:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أحد أخطر المطلوبين في قبضة القوى الأمنية.. اليكم ما ضبط بحوزته
lebanon 24
25/03/2025 19:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-03-25
12:59 | 2025-03-25
12:49 | 2025-03-25
12:42 | 2025-03-25
12:38 | 2025-03-25
12:31 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24