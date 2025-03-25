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لبنان

سيارة تحترق... وهذه حقيقة إستهدافها من قبل العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
25-03-2025 | 11:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن احتراق سيارة على طريق النهر في ارزي.
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وأشارت إلى أنّ لا صحة للأخبار المتداولة عن استهداف السيارة من قبل العدوّ الإسرائيليّ.
 
 
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