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لبنان

إشكال في القبة تطوّر إلى إطلاق نار

Lebanon 24
25-03-2025 | 11:49
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وقع إشكال بين عدد من الشبان في منطقة القبة، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور داهمت دورية من الجيش منزل مُطلق النار في مشروع الحريري، من دون العثور عليه.
 
 
 
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