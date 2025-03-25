إشكال في القبة تطوّر إلى إطلاق نار

وقع إشكال بين عدد من الشبان في ، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وعلى الفور داهمت دورية من الجيش منزل مُطلق النار في ، من دون العثور عليه.