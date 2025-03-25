من خلاف فردي إلى إطلاق نار.. هذا ما حصل في بعلبك

ادى خلاف فردي وتلاسن في بلدة الخضر بين "ح.ح" و "ع.ح" لاطلاق نار من قبل "ح.ح" من حربي على "ع.ح"، حسب مندوبة "لبنان24".

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وأدى إطلاق النار إلى إصابة "ع.ح" بيده وتحطيم زجاج محله.