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لبنان

من خلاف فردي إلى إطلاق نار.. هذا ما حصل في بعلبك

Lebanon 24
25-03-2025 | 12:11
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ادى خلاف فردي وتلاسن في بلدة الخضر شرقي بعلبك بين "ح.ح"  و "ع.ح" لاطلاق نار من قبل "ح.ح"  من سلاح حربي على "ع.ح"، حسب مندوبة "لبنان24".
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وأدى إطلاق النار إلى إصابة "ع.ح" بيده وتحطيم زجاج محله.
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