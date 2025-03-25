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لبنان
بعد اللغط الذي حدث أثناء زيارة رئيس الجمهورية.. توضيح من نقيب الأطباء البيطريين
Lebanon 24
25-03-2025
|
12:15
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أوضح نقيب الاطباء البيطريين الدكتور نضال حسن ومجلس النقابة "اللغط الذي حصل بعد
زيارة
النقيب ووفد النقابة لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون حول دور الأطباء البيطريين في الحفاظ على سلامة الغذاء وحماية المجتمع صحيا".
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وقال في بيان: "أن نقيب الأطباء البيطريين ومجلس النقابة يشكرون ويقدرون جدا استقبال فخامة الرئيس العماد جوزيف عون لوفد المجلس ويعبرون عن تقديرهم لتجاوبه مع مطالب النقابة وتفهمه لدور الأطباء البيطريين وعملهم، ويهم المجلس في هذه المناسبة ان يوضح ان الطبيب البيطري يلعب دورًا مهمًا في سلامة الغذاء وصحة الإنسان من خلال عدة مهام رئيسية، منها: فحص الحيوانات قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، الرقابة على صحة الحيوانات ومكافحة الأمراض، مراقبة الحيوانات في المزارع لمنع انتشار الأمراض التي قد تنتقل للإنسان (الأمراض المشتركة مثل السالمونيلا، البروسيلا، وأنفلونزا الطيور)، الإشراف على برامج التطعيم والتحصين للحيوانات المنتجة للغذاء، التفتيش على المنتجات الحيوانية، فحص اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية".
ودعا الى "الكشف عن وجود بقايا أدوية بيطرية أو هرمونات أو ملوثات كيميائية قد تضر بصحة المستهلك، ضمان تطبيق إجراءات الذبح الحلال وفق المعايير
الصحية
، الإشراف على منشآت الإنتاج الغذائي، مراقبة مزارع الأبقار، الدواجن، والمسالخ لضمان سلامة الإنتاج الحيواني، التفتيش على مصانع الألبان ومنتجاتها لمنع التلوث الجرثومي أو الكيميائي، متابعة شروط التخزين والتبريد لمنع تلف المنتجات الحيوانية، مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، التوعية حول الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر (مثل داء الكلب، السل البقري، والجمرة الخبيثة)، العمل مع الجهات
الصحية
لضبط انتشار الأوبئة الحيوانية التي قد تؤثر على الإنسان، البحث العلمي والتطوير، دراسة طرق جديدة لتحسين جودة المنتجات الحيوانية وزيادة الأمان الغذائي، تطوير طرق تشخيصية وعلاجية للأمراض التي تؤثر على صحة الإنسان من خلال الحيوانات، التوعية والتثقيف الصحي، توعية المزارعين والمستهلكين حول طرق الوقاية من الأمراض المرتبطة بالغذاء الحيواني، تقديم النصائح حول التعامل السليم مع المنتجات الحيوانية لضمان سلامة الغذاء".
وختم: "بفضل هذه المهام، يساهم الطبيب البيطري بشكل مباشر في حماية الصحة العامة وضمان توفير غذاء آمن وصحي للإنسان" .
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