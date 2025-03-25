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لبنان

أثناء رفع الآذان.. درون إسرائيلية تلقي قنبلة أمام مسجد في الجنوب

Lebanon 24
25-03-2025 | 12:38
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أفادت مندوية "لبنان24" أنّ طائرة درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية قرب مسجد الصحابي الجليل "ابي ذر الغفاري" في الحي الشمالي في مدينة ميس الجبل اثناء رفع آذان المغرب.
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