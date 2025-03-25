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لبنان

وزير الأشغال يكشف عن خُطة متكاملة لتشغيل مطار القليعات!

Lebanon 24
25-03-2025 | 13:59
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 أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسّامني عن "خطة متكاملة تسير على مسارين متوازيين، تهدف إلى إعادة تشغيل مطار القليعات وتنشيط الحركة الاقتصادية في محيطه، بما يسهم في دعم التنمية المتوازنة وتعزيز البنية التحتية"، وذلك خلال جولة تفقدية في مطار رينيه معوّض – القليعات في محافظة عكار.
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وقال رسّامني: "جئنا اليوم إلى مطار رينيه معوّض – القليعات واطّلعنا على الإمكانات اللوجستية التي يتمتع بها، من حيث المساحات الواسعة وقربه من البحر. ومن المؤكّد أننا لا يمكن أن نطلق العمل فيه من دون تأمين شبكة طرقات مجهّزة تربطه بالمناطق المحيطة".

وأوضح أن الوزارة "بدأت بإعداد دراسة شاملة للطرقات المؤدية إلى مطار القليعات، تتضمن تقييماً للجدوى الفنية والاقتصادية للمطار. وتواكب هذه الخطوة دراسة يعدّها دار الهندسة للمخطط التوجيهي العام للمشروع". أضاف: "وبعد استكمال الدراسات، سيتّضح المسار الاقتصادي للمطار والإمكانات الاستثمارية الكامنة فيه".

وتابع: "لا ننظر إلى مطار القليعات كحاجة محلية لعكّار فحسب، بل كموقع استراتيجي واعد على مستوى لبنان. هذه الميزة نعرضها اليوم أمام أعين المستثمرين، وسنكون منفتحين على التعاون مع كل من يبدي استعداداً جدياً لتبنّي المشروع والمشاركة في تطويره".
 
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