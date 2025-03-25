وزير الأشغال يكشف عن خُطة متكاملة لتشغيل مطار القليعات!

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وقال رسّامني: "جئنا اليوم إلى مطار رينيه معوّض – القليعات واطّلعنا على الإمكانات اللوجستية التي يتمتع بها، من حيث المساحات الواسعة وقربه من البحر. ومن المؤكّد أننا لا يمكن أن نطلق العمل فيه من دون تأمين شبكة طرقات مجهّزة تربطه بالمناطق المحيطة".وأوضح أن "بدأت بإعداد دراسة شاملة للطرقات المؤدية إلى مطار القليعات، تتضمن تقييماً للجدوى الفنية والاقتصادية للمطار. وتواكب هذه الخطوة دراسة يعدّها دار الهندسة للمخطط التوجيهي العام للمشروع". أضاف: "وبعد استكمال ، سيتّضح المسار الاقتصادي للمطار والإمكانات الاستثمارية الكامنة فيه".وتابع: "لا ننظر إلى مطار القليعات كحاجة محلية لعكّار فحسب، بل كموقع استراتيجي واعد على مستوى . هذه الميزة نعرضها اليوم أمام أعين المستثمرين، وسنكون منفتحين على التعاون مع كل من يبدي استعداداً جدياً لتبنّي المشروع والمشاركة في تطويره".