سعد بحث مع وفد تجمع "علّ صوتك" الانتخابات البلدية في صيدا

استقبل ل"التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد، وفدًا من تجمع "علّ صوتك"، وفد من ، وذلك في مكتبه في ، وتم خلال اللقاء التباحث في الملفات الإنمائية للمدينة. كما تناول المجتمعون التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية، واتفقوا على مواصلة اللقاءات.

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