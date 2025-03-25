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لبنان

سعد بحث مع وفد تجمع "علّ صوتك" الانتخابات البلدية في صيدا

Lebanon 24
25-03-2025 | 13:30
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 استقبل الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، وفدًا من تجمع "علّ صوتك"، بحضور وفد من التنظيم، وذلك في مكتبه في صيدا، وتم خلال اللقاء التباحث في الملفات الإنمائية للمدينة. كما تناول المجتمعون التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية، واتفقوا على مواصلة اللقاءات.
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