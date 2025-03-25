هل من تعيين قريب لمجلس إدارة تلفزيون لبنان؟

أكدت مصادر مقربة من "أن لا صحّة لكل ما ينشر بشأن مجلس إدارة ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ أو بديل عن مدير عام ⁧‫هيئة أوجيرو"‬⁩.

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