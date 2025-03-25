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لبنان

هل من تعيين قريب لمجلس إدارة تلفزيون لبنان؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-03-2025 | 14:31
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أكدت مصادر مقربة  من السرايا "أن لا صحّة لكل ما ينشر بشأن تعيين مجلس إدارة ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ أو تعيين بديل عن مدير عام ⁧‫هيئة أوجيرو"‬⁩.
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‏وقالت المصادر"هناك آلية للتعيينات، وكلّ تعيين سيمرّ عبرها حكماً".
 
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