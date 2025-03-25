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لبنان

بين سوريا ولبنان.. أمران شهدتهما الحدود

Lebanon 24
25-03-2025 | 15:15
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قال مصدر أمني سوري لـ"لبنان24" أن قوات الأمن السورية استقبلت خلال الساعات الماضية مئات العائلات التي كانت قد نزحت إلى لبنان إثر الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري.
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وأفاد المصدر أنّه بعد تمشيط نقاط الإشتباك وسحب السلاح قامت قوات الأمن بتسهيل الطريق للعائلات، وأمّنت لهم سبل العودة إلى منازلهم في الساحل.

وشدّد المصدر لـ"لبنان24" على أنّ الدوريات لا تزال متواجدة على الحدود للمساهمة في تأمين حماية العائدين.

من ناحية ثانية، قال المصدر الأمني أنّه خلال الأيام الماضية رصدت تحركات لعناصر تابعة لهيئة تحرير الشام (غير تابعة للأمن السوري)، وحسب المصدر فإنّ عناصر الأمن السوري تعاملت معها وأجبرتها على التراجع إلى الداخل السوري وذلك في سبيل فرض السيطرة الأمنية على الحدود بالتعاون مع الجيش اللبناني.
المصدر: لبنان24
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