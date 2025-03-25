مراد: نُطالب بموقف حكومي موحَّد لمواجهة المشروع الإسرائيلي

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وطالب مراد ب"موقف حكومي موحَّد لمواجهة المشروع الاسرائيلي التوسعي في المحافل الدولية"، معتبرًا أن "الضغط الحثيث لوقف الاعتداءات هو أولوية الأولويات"، منتقدًا "سياسة الصمت إزاء الخروقات المتكررة لقرار وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701".وشدد على ضرورة التنسيق مع الدول الشقيقة، مؤكدًا دور مصر والسعودية في تعزيز التضامن . وأشار إلى أن أ"ي نجاح للمخططات الإسرائيلية في سيمثل كارثة وطنية وقومية".وتطرق مراد إلى الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون في ظل الإنماء غير المتوازن، معتبرًا أن الصمود في وجه هذه التحديات يمثل انتصارًا حقيقيًّا. كما شدد على "أهمية تبني مشروع وطني يرتكز على اتفاق الطائف، وتنفيذ خطة اقتصادية عادلة تحفظ حقوق المواطنين وتؤمن العيش الكريم"، مؤكدًا ضرورة إعادة أموال المودعين، إضافة إلى توفير نظام ضمان صحي شامل يضمن كرامة اللبنانيين.