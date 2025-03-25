إشكال ومسلحون ظهروا في أحد شوارع طرابلس.. والجيش تدخّل

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سجل في محلة في - مساء اليوم إشكالًا مسلحًا بين شبان من آل "ح" وآل "ع"، تطور إلى تبادل كثيف لإطلاق النار ما أدى إلى سقوط جريحين،أحدهما أصيب في قدمه والآخر في رأسه، حسب مندوبة "لبنان24".وأثار الحادث حالة من الهلع بين المواطنين خاصة مع ظهور عدد من المسلحين في خلال الإشكال.وعلى الفور توجهت قوة من الجيش إلى المكان لمحاولة ضبط الوضع وملاحقة المتورطين في الحادث.