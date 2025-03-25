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لبنان

"القومي" يعزي بالإعلامية الراحلة هدى شديد

Lebanon 24
25-03-2025 | 15:45
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قدم وفد من "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، التعازي بالإعلامية الراحلة هدى شديد إلى عائلتها ورئيس مجلس إدارة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بيار الضاهر، في صالون كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت.
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وضم الوفد عميد الإعلام معن حمية، عميد الإذاعة الياس شاهين، ناموس المجلس الأعلى سماح مهدي ومدير التحرير المسؤول في جريدة "البناء" رمزي عبد الخالق.

ونقل "القومي" الى العائلة والضاهر تعازي رئيس الحزب الأمين أسعد حردان والقيادة المركزية، مؤكدا أن "الراحلة كانت نموذجا في مهنيتها الإعلامية، وفي علاقاتها الاجتماعية المسكونة بالطيب والصدق والمحبة".
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