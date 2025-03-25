"القومي" يعزي بالإعلامية الراحلة هدى شديد

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وضم الوفد عميد الإعلام معن حمية، عميد الإذاعة الياس شاهين، ناموس المجلس سماح مهدي ومدير التحرير المسؤول في جريدة "البناء" رمزي عبد الخالق.ونقل "القومي" الى والضاهر تعازي رئيس الحزب الأمين أسعد حردان والقيادة المركزية، مؤكدا أن "الراحلة كانت نموذجا في مهنيتها الإعلامية، وفي علاقاتها الاجتماعية المسكونة بالطيب والصدق والمحبة".