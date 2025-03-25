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لبنان

تضارب بالأيدي والآلات الحادة في تربل.. هذا ما حصل

Lebanon 24
25-03-2025 | 15:45
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وقع إشكال بين عائلتين في بلدة تربل قضاء زحلة تطور إلى تضارب بالأيدي وبآلات حادة، حسب مندوبة "لبنان24".
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وأدى الإشكال إلى إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة فيما تدخلت قوة من الجيش لإعادة الوضع إلى طبيعته.
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