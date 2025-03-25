تضارب بالأيدي والآلات الحادة في تربل.. هذا ما حصل

وقع إشكال بين عائلتين في بلدة تربل تطور إلى تضارب بالأيدي وبآلات حادة، حسب مندوبة "لبنان24".

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وأدى الإشكال إلى إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى للمعالجة فيما تدخلت قوة من الجيش لإعادة الوضع إلى طبيعته.