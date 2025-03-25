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لبنان

أرقام غير متوقعة عن مصانع لبنان

Lebanon 24
25-03-2025 | 16:00
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خلال جلسة لإحدى اللجان النيابية أبدى نائب استغرابه بسبب رقم متعلق بأرقام المصانع في لبنان.
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وحسب مصدر وزاري تحدث لـ"لبنان24" فانه من أصل أكثر من 15 ألف مصنع في لبنان هناك أقل من 7 آلاف مصنع مرخّض له.

وأشار إلى أنّ هذه المصانع التي يفوق عددها 7500 مصنع لا تحوز على أي رخصة على اعتبار أنّ لا قدرة لديها على تطبيق القانون والالتزام بالمعايير التي تفرضها وزارة الصناعة.

وشدّد المصدر على أنّ التحرك من قبل الجهات المعنية لضبط هذه المصانع يجب أن يفعّل بسرعة وبقوة أكثر من أي وقت مضى.
 
المصدر: لبنان24
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