أرقام غير متوقعة عن مصانع لبنان

Advertisement

وحسب مصدر وزاري تحدث لـ"لبنان24" فانه من أصل أكثر من 15 ألف مصنع في هناك أقل من 7 آلاف مصنع مرخّض له.وأشار إلى أنّ هذه المصانع التي يفوق عددها 7500 مصنع لا تحوز على أي رخصة على اعتبار أنّ لا قدرة لديها على تطبيق والالتزام بالمعايير التي تفرضها وزارة الصناعة.وشدّد المصدر على أنّ التحرك من قبل الجهات المعنية لضبط هذه المصانع يجب أن يفعّل بسرعة وبقوة أكثر من أي وقت مضى.