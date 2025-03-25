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لبنان

قطاع لبناني يعاني

Lebanon 24
25-03-2025 | 16:40
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تشهد سوق مواد البناء في لبنان ارتفاعاً حاداً في الأسعار، في وقت يعاني فيه السوق من انكماش كبير في حركة البيع والشراء.
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ويعود السبب الرئيس في هذا الارتفاع إلى تزايد تكاليف الاستيراد، خاصة مع الانخفاض المستمر في قيمة الليرة اللبنانية، بالإضافة إلى اضطرابات السوق المحلية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ظل هذا الوضع، يشير مختصون لـ"لبنان24" إلى أن غلاء أسعار مواد البناء قد يطيل  مدة الأزمة العقارية، حيث يواجه المطورون والمستثمرون تحديات كبيرة في تمويل مشاريعهم، فيما يعجز العديد من المواطنين عن تحمّل تكاليف البناء والترميم.
 
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