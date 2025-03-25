قطاع لبناني يعاني

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ويعود السبب الرئيس في هذا الارتفاع إلى تزايد تكاليف الاستيراد، خاصة مع الانخفاض المستمر في قيمة الليرة ، بالإضافة إلى اضطرابات السوق المحلية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.وفي ظل هذا الوضع، يشير مختصون لـ"لبنان24" إلى أن غلاء أسعار مواد البناء قد يطيل مدة الأزمة العقارية، حيث يواجه المطورون والمستثمرون تحديات كبيرة في تمويل مشاريعهم، فيما يعجز من المواطنين عن تحمّل تكاليف البناء والترميم.