سلامة بحث والسفير الجزائري في العلاقات الثنائية

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استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، السفير الجزائري في كمال بوشامة في زيارة ودية ،تم في خلالها البحث في مجمل التطورات محليا واقليميا ودوليا ،إضافة الى العلاقات الثنائية بين لاسيما منها الثقافية وآلية تعزيزها.وقال السفير بوشامة:" ان اللقاء مع الوزير سلامة ثري جدا وهو من الشخصيات المشهود لها بالخبرة الثقافية والديبلوماسية الناجحة".واضاف :"ان العلاقات بين والجزائر عريقة وقديمة وشددنا على أهمية التضامن في مختلف المجالات وكيفية التنسيق سويا وتقوية الروابط بيننا لجهة التي تهمنا وذلك في اطار ان يعود كل ما نسعى اليه بالفائدة لكل من وشعبهما".كما قدم السفير كتابه للوزير سلامة " الامير عبدالقادر وجزائريو بلاد الشام".