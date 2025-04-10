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لبنان

سلامة بحث والسفير الجزائري في العلاقات الثنائية

Lebanon 24
10-04-2025 | 09:02
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 استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، السفير الجزائري في لبنان كمال بوشامة في زيارة ودية ،تم في خلالها البحث في مجمل التطورات محليا واقليميا ودوليا ،إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما منها الثقافية وآلية تعزيزها.
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وقال السفير بوشامة:" ان اللقاء مع الوزير سلامة ثري جدا وهو من الشخصيات المشهود لها بالخبرة  الثقافية والديبلوماسية الناجحة".

واضاف :"ان العلاقات بين لبنان والجزائر عريقة وقديمة وشددنا على أهمية التضامن في مختلف المجالات وكيفية التنسيق سويا  وتقوية  الروابط  بيننا لجهة القضايا التي تهمنا وذلك في اطار ان يعود كل ما نسعى اليه  بالفائدة لكل من البلدين وشعبهما".

كما قدم السفير كتابه للوزير سلامة  " الامير عبدالقادر وجزائريو بلاد الشام".
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