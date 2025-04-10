الخطيب استقبل اللواء عبد الله ونائب رئيس جهاز أمن الدولة

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استقبل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب اليوم في مقر المجلس في الحازمية، لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، مهنئا بعيد الفطر. وكانت جولة افق في اخر التطورات والمرحلة المقبلة .واستقبل الخطيب جهاز امن الدولة العميد مرشد الحاج مع وفد من الجهاز.