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لبنان

الخطيب استقبل اللواء عبد الله ونائب رئيس جهاز أمن الدولة

Lebanon 24
10-04-2025 | 09:04
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استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم في مقر المجلس في الحازمية، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، مهنئا بعيد الفطر. وكانت جولة افق في اخر التطورات والمرحلة المقبلة .
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واستقبل العلامة الخطيب نائب رئيس جهاز امن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان مع وفد من الجهاز.
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