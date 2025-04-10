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لبنان

دوي انفجارات في الزهراني... هذه طبيعتها

Lebanon 24
10-04-2025 | 09:46
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سمع دوي انفجارات في منطقة الزهراني - الخط الساحلي.
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وتبين انها ناتجة عن إلقاء "ديناميت" في البحر.
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