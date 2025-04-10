لبنان يستعد لمهرجانات الأرز 2025: دعوات لإحياء السياحة ودعم الاقتصاد

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بدوره، أكد وزير الثقافة غسان سلامة أن وزارة الثقافة ستواصل الدفاع عن قدسية قنوبين، مشيرًا إلى خطط لإنشاء دروب مشي في المنطقة لتعزيز السياحة الثقافية.



من جانبه، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن لبنان لم يفقد قدرته على النهوض مجددًا بعد كل صعوبة مر بها، مؤكدًا أن الإبداع لا يزال موجودًا في البلاد. في إطار إطلاق مهرجانات الأرز الدولية 2025، دعا يوسف رجّي المغتربين إلى زيارة هذا الصيف للمساهمة في إحياء البلاد وتنشيط السياحة، مؤكدًا على أهمية إعادة إعمار ديارنا وازدهار السياحة في .بدوره، أكد وزير الثقافة غسان سلامة أن وزارة الثقافة ستواصل الدفاع عن قدسية قنوبين، مشيرًا إلى خطط لإنشاء دروب مشي في المنطقة لتعزيز السياحة الثقافية.من جانبه، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن لبنان لم يفقد قدرته على النهوض مجددًا بعد كل صعوبة مر بها، مؤكدًا أن الإبداع لا يزال موجودًا في البلاد.

كما أضافت النائب ستريدا جعجع أن لبنان، رغم التحديات الاقتصادية، لا يزال ينبض بالحياة، وأن مهرجانات الأرز الدولية ستكون فرصة لإعادة النشاط السياحي وإبراز لبنان كوجهة سياحية مميزة، معلنة أن مهرجانات الأرز في 2025 ستستضيف ميّاس، وائل كفوري، وDJ Black Coffee، مشيرة إلى أن هذه المناسبة ستكون خطوة كبيرة نحو دعم الوطني وخاصة القطاع السياحي.



من جهتها، أكدت وزيرة السياحة لورا لحود أن لبنان ليس مجرد وجهة سياحية، بل هو أرض تحمل قصة شعب لا يعرف المستحيل، معبرة عن في قدرة لبنان على إبهار العالم مرة جديدة.