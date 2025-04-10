16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنان يستعد لمهرجانات الأرز 2025: دعوات لإحياء السياحة ودعم الاقتصاد
Lebanon 24
10-04-2025
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
في إطار إطلاق مهرجانات الأرز الدولية 2025، دعا
وزير الخارجية
يوسف رجّي المغتربين إلى زيارة
لبنان
هذا الصيف للمساهمة في إحياء البلاد وتنشيط السياحة، مؤكدًا على أهمية إعادة إعمار ديارنا
اللبنانية
وازدهار السياحة في
لبنان
.
Advertisement
بدوره، أكد وزير الثقافة غسان سلامة أن وزارة الثقافة ستواصل الدفاع عن قدسية
وادي
قنوبين، مشيرًا إلى خطط لإنشاء دروب مشي في المنطقة لتعزيز السياحة الثقافية.
من جانبه، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن لبنان لم يفقد قدرته على النهوض مجددًا بعد كل صعوبة مر بها، مؤكدًا أن الإبداع لا يزال موجودًا في البلاد.
كما أضافت النائب ستريدا جعجع أن لبنان، رغم التحديات الاقتصادية، لا يزال ينبض بالحياة، وأن مهرجانات الأرز الدولية ستكون فرصة لإعادة النشاط السياحي وإبراز لبنان كوجهة سياحية مميزة، معلنة أن مهرجانات الأرز في 2025 ستستضيف
فرقة
ميّاس، وائل كفوري، وDJ Black Coffee، مشيرة إلى أن هذه المناسبة ستكون خطوة كبيرة نحو دعم
الاقتصاد
الوطني وخاصة القطاع السياحي.
من جهتها، أكدت وزيرة السياحة لورا لحود أن لبنان ليس مجرد وجهة سياحية، بل هو أرض تحمل قصة شعب لا يعرف المستحيل، معبرة عن
الأمل
في قدرة لبنان على إبهار العالم مرة جديدة.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية يوسف رجّي في إطلاق مهرجانات الأرز الدولية 2025: أثبت لبنان أنه منارة ثقافة وفكر وفنون ولا يقاس بديمغرافيته القليلة بل بإبداعات أبنائه في مختلف الحقول المعرفية
Lebanon 24
وزير الخارجية يوسف رجّي في إطلاق مهرجانات الأرز الدولية 2025: أثبت لبنان أنه منارة ثقافة وفكر وفنون ولا يقاس بديمغرافيته القليلة بل بإبداعات أبنائه في مختلف الحقول المعرفية
11/04/2025 00:26:19
11/04/2025 00:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة السياحة: نجاح قطاع السياحة هو نجاح لاقتصاد كل لبنان
Lebanon 24
وزيرة السياحة: نجاح قطاع السياحة هو نجاح لاقتصاد كل لبنان
11/04/2025 00:26:19
11/04/2025 00:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود بحثت مع وفد من شركات السفر في قطر تعزيز ودعم السياحة الوافدة إلى لبنان
Lebanon 24
لحود بحثت مع وفد من شركات السفر في قطر تعزيز ودعم السياحة الوافدة إلى لبنان
11/04/2025 00:26:19
11/04/2025 00:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة عامة لحضور حفل التسليم والتسلم في وزارة السياحة
Lebanon 24
دعوة عامة لحضور حفل التسليم والتسلم في وزارة السياحة
11/04/2025 00:26:19
11/04/2025 00:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كلام منسوب لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات البلدية... هذه صحته
Lebanon 24
كلام منسوب لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات البلدية... هذه صحته
16:21 | 2025-04-10
10/04/2025 04:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة... الدفاع المدني يُخمد حريقًا داخل مطعم
Lebanon 24
في هذه المنطقة... الدفاع المدني يُخمد حريقًا داخل مطعم
15:48 | 2025-04-10
10/04/2025 03:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار... هذا ما يجري في طرابلس!
Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار... هذا ما يجري في طرابلس!
15:48 | 2025-04-10
10/04/2025 03:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في انتخابات تاتش وألفا
Lebanon 24
فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في انتخابات تاتش وألفا
15:37 | 2025-04-10
10/04/2025 03:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ايجابي لاهالي صيدا… صيدلي شاب يخوض غمار الانتخابات لرئاسة البلدية
Lebanon 24
خبر ايجابي لاهالي صيدا… صيدلي شاب يخوض غمار الانتخابات لرئاسة البلدية
15:26 | 2025-04-10
10/04/2025 03:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تيم حسن كان الأعلى أجراً بين النجوم العرب في رمضان 2025.. هذا هو المبلغ الذي تقاضاه
Lebanon 24
تيم حسن كان الأعلى أجراً بين النجوم العرب في رمضان 2025.. هذا هو المبلغ الذي تقاضاه
01:35 | 2025-04-10
10/04/2025 01:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة.. ابنة نوال الزغبي بإطلالات جريئة في منزلها الفخم (صور)
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة.. ابنة نوال الزغبي بإطلالات جريئة في منزلها الفخم (صور)
04:40 | 2025-04-10
10/04/2025 04:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت وصيفة لملكة جمال لبنان.. بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية بإطلالة جريئة في دبي (فيديو)
Lebanon 24
كانت وصيفة لملكة جمال لبنان.. بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية بإطلالة جريئة في دبي (فيديو)
02:52 | 2025-04-10
10/04/2025 02:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في شهر العسل... نسرين طافش بالمايوه تُمارس الغطس برفقة زوجها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
في شهر العسل... نسرين طافش بالمايوه تُمارس الغطس برفقة زوجها الجديد (فيديو)
04:48 | 2025-04-10
10/04/2025 04:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو إصابة زوجة فنان شهير بإطلاق نار... إليكم تفاصيل ما جرى
Lebanon 24
بالفيديو إصابة زوجة فنان شهير بإطلاق نار... إليكم تفاصيل ما جرى
05:16 | 2025-04-10
10/04/2025 05:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:21 | 2025-04-10
كلام منسوب لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات البلدية... هذه صحته
15:48 | 2025-04-10
في هذه المنطقة... الدفاع المدني يُخمد حريقًا داخل مطعم
15:48 | 2025-04-10
إشكال وإطلاق نار... هذا ما يجري في طرابلس!
15:37 | 2025-04-10
فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في انتخابات تاتش وألفا
15:26 | 2025-04-10
خبر ايجابي لاهالي صيدا… صيدلي شاب يخوض غمار الانتخابات لرئاسة البلدية
15:07 | 2025-04-10
إليكم ما نشره النائب إبراهيم منيمنة
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو)
00:04 | 2025-04-10
11/04/2025 00:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حذفت صورها وارتدت الحجاب.. ابنة فنانة عربية تطلق قناة دينية (فيديو)
Lebanon 24
حذفت صورها وارتدت الحجاب.. ابنة فنانة عربية تطلق قناة دينية (فيديو)
23:00 | 2025-04-09
11/04/2025 00:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُطلق صيحة استغاثة بشأن الاعتداءات على المستشفيات في مناطق النزاع
Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُطلق صيحة استغاثة بشأن الاعتداءات على المستشفيات في مناطق النزاع
04:11 | 2025-04-09
11/04/2025 00:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24