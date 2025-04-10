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لبنان

توقيف مطلوب خطير... بحقّه عدّة مذكرات عدلية

Lebanon 24
10-04-2025 | 10:24
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة-قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان الآتي:
تمكنت دوريّة من مكتب بعبدا التابع لمديرية جبل لينان الإقليميّة  من توقيف اللبناني(ص.خ.)، أحد المطلوبين الخطرين والصادر بحقه عدة مذكرات عدلية بجرم محاولة قتل، إطلاق نار بشكل متكرّر، وشهر سلاح حربي بوجه دوريّة أمنيّة. أجري المقتضى القانوني بحقه بناء لإشارة القضاء المختص.
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