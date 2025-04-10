توقيف مطلوب خطير... بحقّه عدّة مذكرات عدلية

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة-قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان الآتي:

تمكنت دوريّة من مكتب التابع لمديرية جبل لينان الإقليميّة من توقيف اللبناني(ص.خ.)، أحد المطلوبين الخطرين والصادر بحقه عدة مذكرات عدلية بجرم محاولة قتل، إطلاق نار بشكل متكرّر، وشهر حربي بوجه دوريّة أمنيّة. أجري المقتضى القانوني بحقه بناء لإشارة المختص.

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