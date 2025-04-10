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لبنان

بيان للحجار عن تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية في محافظتي عكار ولبنان الشمالي

Lebanon 24
10-04-2025 | 10:27
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نشرت وزارة الداخلية والبلديات، على منصة "أكس"، بيانا صادرا عن الوزير أحمد الحجار يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في محافظة لبنان الشمالي والأقضية التابعة لها ومحافظة عكار.
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تجدون ربطا أعلاه نص البيان:
 
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