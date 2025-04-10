بيان للحجار عن تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية في محافظتي عكار ولبنان الشمالي

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نشرت والبلديات، على منصة "أكس"، بيانا صادرا عن الوزير أحمد الحجار يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في والأقضية التابعة لها ومحافظة عكار.تجدون ربطا أعلاه نص البيان: