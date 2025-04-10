أصوات رشاشات تُسمع في محيط تلة حمامص... هذا مصدرها

يُجري الجيش ، مساء اليوم، عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركزه على تلة حمامص، وتُسمع أصوات الرشاشات في المجاورة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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