إلى جميع الناخبين.. إليكم هذا الخبر من "الداخلية"

Advertisement

ذكرت والبلديات الناخبين بالمستندات المطلوبة وشروط ممارسة الحق الإنتخابي، وهي:"- بطاقة الهوية أو جواز سفر لبناني صالح.- ورود اسم الناخب في القوائم العائدة إلى القلم الإنتخابي".كما حثّت "المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقات هوية، تقديم طلباتهم في أقرب وقت ممكن، وستعمل على إنجازها بأقصى سرعة قبل المواعيد المحددة للإنتخابات". (الوكالة الوطنية)