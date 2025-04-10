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لبنان

إلى جميع الناخبين.. إليكم هذا الخبر من "الداخلية"

Lebanon 24
10-04-2025 | 12:11
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ذكرت وزارة الداخلية والبلديات الناخبين بالمستندات المطلوبة وشروط ممارسة الحق الإنتخابي، وهي:
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"- بطاقة الهوية اللبنانية أو جواز سفر لبناني صالح.

- ورود اسم الناخب في القوائم الانتخابية العائدة إلى القلم الإنتخابي".

كما حثّت الوزارة "المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقات هوية، تقديم طلباتهم في أقرب وقت ممكن، وستعمل الوزارة على إنجازها بأقصى سرعة قبل المواعيد المحددة للإنتخابات". (الوكالة الوطنية)
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