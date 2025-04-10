صليبا زارت وزير الزراعة: حماية الغابات اولوية وطنية

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(الوكالة الوطنية)

زارت النائبة نجاة عون صليبا وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، برفقة المدير التنفيذي للمعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية رشاد والمحامي شكري حداد.وتناول البحث "التحديات البيئية المتصاعدة التي تواجه ، وفي مقدّمتها جرائم قطع الأشجار وحرائق الغابات، إضافة إلى سبل الحد من التعديات على الثروة الحرجية". وجرى التطرق إلى أهمية تطبيق القوانين وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، بما يسهم في الحفاظ على الغابات ومنع تكرار الكوارث البيئية.وأكدت صليبا والوفد المرافق على ما ورد في قرار رقم 2024/22 من ضرورة اعتبار حماية الغابات أولوية وطنية عليا، ودعوا إلى "تعزيز التنسيق بين الإدارات الرسمية والمجتمع المدني والمواطنين. ، أكّد الوزير هاني على ضرورة حماية الغابات والأحراج في ، وتوسعة إطار التعاون بين الوزارات المعنية والمجتمع المدني لمكافحة التعديات وحماية البيئة".