عبد المسيح: أرفض أن يُطلب من رئيس الجمهورية زيارة سوريا قبل بناء علاقة جديدة

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(الوكالة الوطنية)

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": خيمة السيادة أولاً... ثم الكلام. حان الوقت، وبعد أكثر من نصف قرن على انتهاك السيادة من قبل النظام السوري، أن نطوي صفحة ذلك والنهج التسلطي، وأن نبني علاقة جديدة قائمة على الندية والاحترام.إنّ "اجتماع الخيمة" التاريخي بين الرئيسين وجمال معادلة ، والحياد، والسيادة الكاملة للبنان، ورسّخ منطق الدولة واحترامها عربيًا ودوليًا. ومن هذا المنطلق، أرفض كليًا أن يُطلب من رئيس زيارة ، أو أن يُستقبل أي رئيس سوري على أرضنا، قبل أن تُكرّس علاقة "خيمة جديدة" على الحدود، قائمة على الاحترام المتبادل لسيادة وعدم في الشؤون الداخلية".