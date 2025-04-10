Advertisement

لبنان

عبد المسيح: أرفض أن يُطلب من رئيس الجمهورية زيارة سوريا قبل بناء علاقة جديدة

Lebanon 24
10-04-2025 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1345614-638799112929748011.jpg
Doc-P-1345614-638799112929748011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": خيمة السيادة أولاً... ثم الكلام. حان الوقت، وبعد أكثر من نصف قرن على انتهاك السيادة اللبنانية من قبل النظام السوري، أن نطوي صفحة ذلك الاحتلال والنهج التسلطي، وأن نبني علاقة جديدة قائمة على الندية والاحترام.
Advertisement

إنّ "اجتماع الخيمة" التاريخي بين الرئيسين فؤاد شهاب وجمال عبد الناصر أرسى معادلة الاستقلال، والحياد، والسيادة الكاملة للبنان، ورسّخ منطق الدولة واحترامها عربيًا ودوليًا. ومن هذا المنطلق، أرفض كليًا أن يُطلب من رئيس الجمهورية اللبنانية زيارة سوريا، أو أن يُستقبل أي رئيس سوري على أرضنا، قبل أن تُكرّس علاقة "خيمة جديدة" على الحدود، قائمة على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
المفتي طالب: زيارة رئيس الجمهورية للسعودية تشكل خطوة مهمة في التصدي لأطماع العدوّ
lebanon 24
11/04/2025 00:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: تشرفت اليوم بزيارة الرئيس عون
lebanon 24
11/04/2025 00:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: تيار المستقبل يلعب دورًا محوريًا في إعادة بناء الدولة
lebanon 24
11/04/2025 00:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: نرفض تحميل الشعب اللبناني تبعات قرارات لا علم له بها
lebanon 24
11/04/2025 00:27:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:21 | 2025-04-10
15:48 | 2025-04-10
15:48 | 2025-04-10
15:37 | 2025-04-10
15:26 | 2025-04-10
15:07 | 2025-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24