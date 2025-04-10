الحجار بحث مع سفير قطر في تعزيز التعاون بين وزارتي داخلية البلدين واستقبل نوابا

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استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، سفير قطر بن آل ثاني في زيارة تعارف، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين وتعزيز التعاون بين وزارتي والقطرية.وشكر الوزير لـ"دولة قطر دعمها الدائم للبنان، لا سيما ما يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، مثنيا على "التعاون المستمر مع الأشقاء في دولة قطر"، معربا عن "تطلعاته لمزيد من التعاون بين الوزارتين".والتقى الحجار على التوالي النواب: هادي أبو ، فريد هيكل الخازن، كنعان، حسن عز الدين وغسان سكاف، وبحث مع كل منهم في الأوضاع العامة على الساحة الداخلية وشؤون مناطقهم الإنمائية والخدماتية.واستقبل أيضا مفتي الشيخ اللقيس، ثم للدفاع المدني بالتكليف فرح. (الوكالة الوطنية)