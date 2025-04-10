Advertisement

لبنان

الحجار بحث مع سفير قطر في تعزيز التعاون بين وزارتي داخلية البلدين واستقبل نوابا

Lebanon 24
10-04-2025 | 13:40
A-
A+

Doc-P-1345625-638799146900702878.jpg
Doc-P-1345625-638799146900702878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة تعارف، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية اللبنانية والقطرية.
Advertisement

وشكر الوزير الحجار لـ"دولة قطر دعمها الدائم للبنان، لا سيما ما يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، مثنيا على "التعاون المستمر مع الأشقاء في دولة قطر"، معربا عن "تطلعاته لمزيد من التعاون بين الوزارتين".

والتقى الحجار على التوالي النواب: هادي أبو الحسن، فريد هيكل الخازن، ابراهيم كنعان، حسن عز الدين وغسان سكاف، وبحث مع كل منهم في الأوضاع العامة على الساحة الداخلية وشؤون مناطقهم الإنمائية والخدماتية.

واستقبل أيضا مفتي جبيل الشيخ غسان اللقيس، ثم المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الصدي بحث مع سفير الجزائر في تعزيز التعاون بين البلدين
lebanon 24
11/04/2025 00:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتّصالات بحث مع سفير فرنسا في تعزيز التعاون
lebanon 24
11/04/2025 00:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكل بحث مع عبد الله في تعزيز التعاون بين المؤسستين
lebanon 24
11/04/2025 00:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس طيران الإمارات بحث مع الحوت في تعزيز التعاون المشترك بين الناقلتين
lebanon 24
11/04/2025 00:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:21 | 2025-04-10
15:48 | 2025-04-10
15:48 | 2025-04-10
15:37 | 2025-04-10
15:26 | 2025-04-10
15:07 | 2025-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24