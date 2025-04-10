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لبنان

جنوب وشمال الليطاني... معلومات تكشف ما فعله الجيش مع بنية "حزب الله"

Lebanon 24
10-04-2025 | 14:20
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كشفت معلومات "الجديد"، أنّ "حصر السلاح سيتم تدريجيًا بدءًا بتسوية الوضع الأمني جنوب الليطاني وانتشار الجيش وانسحاب إسرائيل ثم الاتفاق مع الحزب على آلية التسليم".
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وبحسب المعلومات، إن "الجيش يقترب من إنهاء تفكيك بنية حزب الله جنوب الليطاني".

وأشارت المعلومات إلى أن "الجيش دخل إلى معسكرات إضافية لم يُسلمها حزب الله سابقاً شمال الليطاني".

بدورها، أوضحت مصادر سياسية لـ "الجديد" أن "كلام فضل الله من مجلس النواب ينسجم مع مساعي الرئيسين لإيجاد آلية تحقق السلم الأهلي". 

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