جنوب وشمال الليطاني... معلومات تكشف ما فعله الجيش مع بنية "حزب الله"

كشفت معلومات "الجديد"، أنّ "حصر السلاح سيتم تدريجيًا بدءًا بتسوية الوضع الأمني جنوب وانتشار الجيش وانسحاب ثم الاتفاق مع الحزب على آلية التسليم".

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وبحسب المعلومات، إن "الجيش يقترب من إنهاء تفكيك بنية جنوب الليطاني".



وأشارت المعلومات إلى أن "الجيش دخل إلى معسكرات إضافية لم يُسلمها سابقاً شمال الليطاني".



وبحسب المعلومات، إن "الجيش يقترب من إنهاء تفكيك بنية جنوب الليطاني".وأشارت المعلومات إلى أن "الجيش دخل إلى معسكرات إضافية لم يُسلمها سابقاً شمال الليطاني".

، أوضحت مصادر سياسية لـ "الجديد" أن "كلام من مجلس النواب ينسجم مع مساعي الرئيسين لإيجاد آلية تحقق الأهلي".